İngiliz Turist Çocuğun Organı Ahmet’e Can Oldu

AHMET’İN YENİDEN HAYATA TUTUNMASI

Üç yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden 15 yaşındaki Ahmet Eren Timurtaş, organ bağışı sayesinde yeni bir hayata merhaba dedi. İstanbul’da ailesiyle birlikte Organ Nakli Merkezi’ne başvuran Timurtaş için tek umut, bağışlanacak bir kadavra organı oldu. Ancak anne ve babanın testleri uygun çıkmadı ve Ahmet Sağlık Bakanlığı Karaciğer Bekleme Listesi’ne alındı.

İNGİLİZ TURİSTİN BAĞIŞI

12 Ağustos’ta Antalya’da tatil yapan 10 yaşındaki bir İngiliz çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, çocuğun organlarını bağışlamak için gerekli işlemleri yaptı. Yapılan incelemede bağışlanan karaciğerin, Antalya’da tedaviye ihtiyaç duyan üç çocuğa uygun olduğu belirlendi. Ancak ilk iki hasta için uygun bulunmaması sonucu sıra Ahmet Eren’e geldi.

HIZLI OPERASYON SÜRECİ

O sırada ailesiyle dostlarının yanına moral bulmak için Isparta’da olan Ahmet, derhal hastaneye getirildi. Daha önce tüm testleri yapıldığı için, operasyona zaman kaybetmeden alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, nakil sürecini “11 Ağustos’ta geldi, 13 Ağustos’ta nakil yaptık. Ahmet, 15 yaşında genç bir hastamız. Yaklaşık 3 yıldır otoimmün hepatit tanısıyla tedavi alıyordu. Son dönemde siroz ve komplikasyonları gelişti. Kadavra listesine alınmanın ardından bu kadar kısa sürede organ çıkması nadir bir durum. Turistten gelen organlarla Ahmet’e nakil gerçekleştirdik. 10 gün içinde taburcu ettik, şimdi sağlığı yerinde” şeklinde açıkladı.

AİLENİN DUYGULARI

Anne Handan Timurtaş ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İki çocuğum var. Bu benim mutluluk gözyaşlarım. Üç yıldır bu hastalıkla mücadele ettik. İngiltere’den gelen aile bağış yaptı, onların çocuğu bize can oldu. Oğlum, ‘Ben kardeşim için, sizin için ve bana can olan o tanımadığım çocuk için yaşayacağım’ dedi. Organ bağışı, sevindirici sonuçlar getiriyor. Biz o aileye ömür boyu dua edeceğiz. Ahmet’in gülümsemesi bize bir ömre bedel.”

AHMET’İN YENİ UMUTLARI

Ahmet Eren Timurtaş ise, üç yıllık hastalık sürecinde yaşadığı zorlukları ve sonrasında hislerini şöyle ifade etti: “Hastanede çok zaman geçirdim. Arkadaşlarım dışarıda oynarken ben hastanedeydim. Antalya’ya geldikten iki gün sonra nakil oldum. Bu kadar hızlı bir sonuç almayı beklemiyordum. Ameliyat sonrası yeniden yürümeye başladım ve çok mutlu oldum. Babam taburcu olduktan sonra bana futbol topu aldı. Artık arkadaşlarımla sokakta koşup oynayabileceğim. Umarım, bundan sonra normal bir hayatım olur.”