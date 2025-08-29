İngiliz Turist Organını Bağışladı: 15 Yaşındaki Ahmet Yaşadı

AHMET’İN YENİDEN HAYATA TUTUNMASI

Üç yıldır karaciğer yetmezliği ile savaşan 15 yaşındaki Ahmet Eren Timurtaş, organ bağışı sayesinde yeniden yaşam sevinci buldu. İstanbul’da yaşayan Timurtaş ailesi, hastanenin Organ Nakli Merkezi’ne başvurdu. Ancak anne ve babanın testleri uygun çıkmadı. Ahmet, Sağlık Bakanlığı Karaciğer Bekleme Listesi’ne alındı ve onun için tek umut, bağışlanacak bir kadavra organıydı.

İNGİLİZ TURİSTİN BAĞIŞIYLA UMUT BULDU

12 Ağustos’ta Antalya’da tatil yapan 10 yaşındaki İngiliz bir çocuğun beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi organlarını bağışladı. Yapılan incelemede, çocuğun karaciğerinin Antalya’daki üç hastaya uygun olduğu belirlendi. İlk sıradaki 2 yaşındaki hasta için organ büyük geldi, ikinci sıradaki 9 yaşındaki hastanın ailesi şehir dışında olduğu için organ Ahmet Eren’e ulaştı.

HIZLI OPERASYON İLE KURTULDU

O sırada ailesiyle birlikte dostlarıyla moral bulmak için Isparta’da olan Ahmet, hızla hastaneye getirildi. Önceki gün yapılan testler sayesinde vakit kaybetmeden operasyona alındı. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, nakil sürecini şu şekilde aktardı: “11 Ağustos’ta geldi, 13 Ağustos’ta nakil yaptık. Ahmet, 15 yaşında genç bir hastamız. Yaklaşık 3 yıldır otoimmün hepatit tanısı ile tedavi alıyordu. Son dönemlerde siroz ve komplikasyonları gelişmişti. Anne ve babanın testleri uygun çıkmayınca, kadavra listesine aldık. Bu kadar kısa sürede organ çıkması çok nadir. Yurt dışından gelen bir turistin beyin ölümünün gerçekleşmesi ve organlarının bağışlanmasıyla Ahmet’e nakil gerçekleştirdik. Ve 10 gün sonra taburcu ettik. Şu an sağlığına kavuşmuş durumda.”

BAĞIŞIN ÖNEMİ

Anne Handan Timurtaş ise yaşadığı duyguları gözyaşlarıyla anlattı: “İki çocuğum var. Bu benim mutluluk gözyaşlarım. Üç yıldır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Bizim için çok zor yıllardı. İngiltere’den turist olarak gelen aile bağış yaptı, onların 10 yaşındaki çocuğu bize can oldu. Oğlum, ‘Ben kardeşim için, sizin için ve bana can olan o tanımadığım çocuk için yaşayacağım’ dedi. Hayata böyle tutundu. Organ bağışı sevindirici sonuçlar getiriyor, kimse karamsar bakmasın. Biz o aileye ömür boyu dua edeceğiz.”

AHMET’İN YENİ BAŞLANGICI

Ahmet Eren Timurtaş, üç yıl süren hastalık sürecinin ardından nakil sonrası hislerini dile getirerek şu sözleri aktardı: “Yaklaşık üç senedir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyordum. Psikolojik ve fiziksel olarak çok zordu. Defalarca hastanede yattım. Arkadaşlarım dışarıda oynarken ben hastanedeydim. Sürekli oyun oynamak istiyordum ama zamanımın çoğu kontrollerle geçiyordu. Daha önce de kadavra listesine girmiştim, aylar geçti, organ bulunmadı. Antalya’ya geldikten sadece iki gün sonra nakil oldum. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Organ çıktığında çok heyecanlandım, mutluluk, şaşırma, üzüntü hepsini aynı anda yaşadım. Ameliyat sonrası yeniden yürümeye başladığımda bile sevinçten mutluydum. Babam taburcu olduktan sonra bana futbol topu aldı. Artık arkadaşlarım gibi sokakta koşup oynayabileceğim. Umarım bundan sonra normal bir hayatım olur.”