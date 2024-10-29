İngiliz Uçağı Diyarbakır’a Acil İniş Yaptı

İNGİLİZ HAVA KUVVETLERİ’NDEN ACİL İNİŞ

Sabah’ta yer alan habere göre; İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter tipi savaş uçağı, Irak’tan Güney Kıbrıs’a dönerken yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Diyarbakır’daki 8. Anajet Üssü’ne acil iniş yaptı.

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE İNİŞ YAPTI

Acil inişin sebebi, savaş uçağındaki teknik bir arıza. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, uçağın inişini doğruladı. Zorluoğlu, “Teknik arızanın giderilmesinden sonra uçağın tekrar havalanmasını bekliyoruz” sözlerini kullandı.