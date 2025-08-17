İngilizce Eğitimi Değişiyor! MEB Harekete Geçti

YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE YENİ YAKLAŞIM

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in aktardığına göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışma konusu olabiliyor. “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi, öğrencilerin en yaygın şikayetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile birlikte bu sorunu aşmayı hedefleyen kapsamlı bir değişikliğe gidiyor.

EZBERDEN UZAK YENİ SİSTEM

Yeni sistem dahilinde, İngilizce dersleri ezberden uzak, daha sade bir yapıyla ve öğrencilerin günlük yaşamla ilişki kurabileceği bir şekilde işleniyor. Bu doğrultuda ders kitapları tamamen yenilenirken, mevcut ünite sayıları da azaltılıyor. Örneğin, bir yılda işlenen 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Böylece öğrencilerin konuları anlaması için daha fazla zaman kalacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME YENİLİĞİ

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle tanımlıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıfın içinden okul koridoruna, laboratuvarlara ve hayatın kendisine, okul bahçelerine ve bahçenin dışında da öğreten bir sistem. İngilizce dersi evet ama yanına iletişim becerisi konuldu. Yani öğrenci İngilizceyi nasıl konuşabilir? Etkileşimle konuşabilir.” Ayrıca, sistemi daha etkili kılmak adına öğrenciler seviyelerine göre gruplara ayrılacak. Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işleyecek.

YENİ MÜFREDAT 8 TEMA ÜZERİNDEN GİDECEK

Yeni müfredat, 8 tema etrafında şekillenecek: Okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Böylelikle çocuklar İngilizceyi sadece derslerde değil, hayatın farklı alanlarında kullanmayı öğreniyor. Ayrıca her yılın başında 4 haftalık tekrar dönemi ile öğrencilerin önceki bilgilerini tazelemesi sağlanacak.