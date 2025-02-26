İngilizce Öğretmenine 21 Yıla Kadar Hapis İstemi

İNGİLİZCE DERSİNDE SKANDAL ANİMASYON FİLMİ

İstanbul Pendik’te, bir okulda görevli olan 38 yaşındaki İngilizce öğretmeni A.K.’nin, ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerine ders sırasında, içinde öpüşme sahneleri ve yarı çıplak figürler bulunan animasyon film izlettirdiği iddia ediliyor. Olay, çocukların yaşadıkları hakkında ailelerine bilgi vermesi sonucu gün yüzüne çıktı. Ailelerin şikâyeti üzerine, öğretmen hakkında idari bir soruşturma başlatıldı ve A.K. başka bir okula gönderildi.

SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, olayın mağduru olan 20 çocuğun ifadeleri yer aldı. Mağdur çocuklar, 1 Aralık 2023 tarihinde İngilizce dersleri sırasında öğretmenleri A.K.’nin onlara animasyon film izlettirdiğini aktardı. İzletilen filmlerde öpüşme sahneleri, yarı çıplak figürler ve bireylerin cinsel organlarına yönelik görüntüler bulunduğu belirtildi.

Öğretmen A.K., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. A.K., sınıf öğretmeni olan kadın öğretmenin kendisine kız arkadaşı olup olmadığını sorduğunu ve kendisinin bu soruya cevap vermesi üzerine öğretmenin kendisine düşmanlık beslediğini, dolayısıyla öğrencilere kendisi aleyhine beyanda bulunmaları yönünde baskı yaptığını öne sürdü.

21 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, A.K.’nin derslerde cinsel içerikli görüntüler gösterdiği ifade edilerek, bu eylemin “müstehcenlik” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarını oluşturduğuna dikkat çekildi. “Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik” ile “12 yaşından küçük mağdurların istismarı” suçlarından toplam 21 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.