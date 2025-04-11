İngiltere’de Berberlere Büyük Baskın!

İNGİLTERE’DE OPERASYONLAR YAPILDI

İngiltere’de polis, insan kaçakçılığı ve kara para aklama ile mücadele çerçevesinde üç haftalık bir süreçte ‘Türk usulü berberlere’ yönelik baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonlar boyunca toplamda 265 işletmeye müdahale edildi. Bu işletmeler arasında berber dükkanları, tırnak salonları ve elektronik sigara satıcılarının bulunduğu dükkânlardan on tanesi kapatıldı. Yetkililer, kapatılan işletme sayısının ilerleyen günlerde artabileceğini duyurdu. Çoğu yasal olan berber dükkanları arasında, bazıları organize suç örgütleri tarafından paravan olarak kullanılıyor.

Baskınlardan elde edilen bilgilere göre, özellikle Türk tipi berberlerde Arnavut ve Kürt kökenli çetelerin insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetleri gizlemek için bu iş yerlerini kullandığı vurgulanıyor. Son yıllarda bu tür berber dükkanlarının İngiliz şehirlerinde hızla yayıldığı gözlemleniyor.

TUTUKLAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Polis operasyonları sonucunda, 35 kişi tutuklandı ve 97 ‘köle olarak tutulmuş’ insan, insan kaçakçılığı mağduru olarak koruma altına alındı. Operasyonun yürütüldüğü süreçte 19 farklı polis gücü ve bölgesel suçla mücadele birimleri görev aldı. Yetkililerin bildirdiğine göre, bir milyon sterlinden fazla değerde banka hesabı donduruldu. Ayrıca 40 bin sterlin nakit para, 200 bin adet sigara, 7 bin tütün paketi ve 8 binden fazla kaçak elektronik sigara ele geçirildi. İki farklı kenevir çiftliğinde ise toplamda 150 bitki bulundu. Yetkililer, İngiltere’de yılda yaklaşık 12 milyar sterlinlik kara paranın aklandığını tahmin ediyor.

KARA PARA AKLAMA RİSKİ

Ulusal Ekonomik Suç Merkezi Direktör Yardımcısı Rachael Herbert, “Nakit temelli işletmeler, kara para aklamada sıkça kullanılıyor” diyerek Türk usulü berberlerin, kaçakçılık ve silah ticareti gibi birçok suçla ciddi bağlantılarının olabileceğine dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı’ndan Dan Jarvis ise, sokak suçlarının ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini ve kamu düzenine zarar verdiğini belirtti. Jarvis, bu operasyonun boyutunun, suç örgütlerinin gelişmiş yapısını gözler önüne serdiğini vurguladı. Hükümetin organize suçu durdurmakta kararlı olduğuna dikkat çekti ve bu operasyonun, suç örgütlerine karşı yürütülen ulusal mücadelede yeni bir dönem açtığını ifade etti.