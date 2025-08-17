İngiltere’de Bir Irkçı Saldırı Daha!

ANTOIN SEMENYO’NUN MARUZ KALDIĞI IRKÇI SALDIRI

İngiltere Premier Ligi sezonunun açılış maçında Liverpool ile Bournemouth arasında oynanan karşılaşmada, konuk ekipten 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Antoine Semenyo, ev sahibi bir taraftarın ırkçı sözlerine hedef oldu. Maçın 29. dakikasında, Semenyo’ya yönelik yapılan ırkçı saldırı sonrası hakem Anthony Taylor, maçı kısa bir süre durdurma kararı aldı.

MERSYSIDE POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, ırkçı saldırıda bulunan 47 yaşındaki kişinin Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkındaki soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

SEMENYO’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” diye konuştu.

MAÇIN SONUCU VE FUTBOLA VURGU

Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta Semenyo, takımının iki golüne katkı sağladı. “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için.” ifadelerini kullanan Semenyo, futbol dünyasından aldığı yoğun destek mesajlarının bu sporu neden sevdiğini hatırlattığını belirtti. Premier Lig ve Liverpool, yaşanan olayı kınayarak Semenyo’nun yanında olduklarını dile getirdi.