İngiltere’de Filistin Yanlısı El-Aksa, Herzog İçin Dava Açtı

FİLİSTİN YANLISI GRUPTAN YAKALAMA TALEBİ

İngiltere’de, Filistin yanlısı El-Aksa’nın Dostları isimli sivil toplum kuruluşu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un hakkında yakalama kararı çıkarılması için mahkemeye başvurdu. Grup, Herzog’un Gazze’de sivillere yönelik gerçekleştirilen ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik ettiğini öne sürerek bu hukuki süreci başlattığını duyurdu.

SUÇLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

El-Aksa’nın Dostları Başkanı İsmail Patel, yaptığı yazılı basın açıklamasında, Herzog hakkında, Gazze’deki sivillere karşı yapılan ayrım gözetmeyen saldırılara yönelik teşvik suçlamasıyla ceza davası sürecinin başlatıldığını açıkladı. Patel, başsavcılık makamına Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için başvurduklarını belirtti. “Başvuru ve suçlamalar, Herzog’un 12 ve 15 Ekim 2023’te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze’deki sivillere ve sivil yapılarla ilgili yaptığı açıklamalar, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sıkça tekrarlandı.” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ SİYASETÇİLERİN BAŞARISIZLIĞI

Patel, Herzog’un Filistinlileri hedef alan açıklamalarını hatırlatarak, “İngiliz siyasetçiler, Filistinlileri savunmada ve hukuka bağlılık konusunda başarısız oldular. Mahkemelerin, İngiliz siyasetçilerin başarısız olduğu bir konuya müdahil olma fırsatı var. İngiliz güvenlik güçlerinin Herzog’u yakalaması için başvuru yaptık. Her yöneticinin sivillere saldırı konusunda hesap vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tür büyük suçlarda, Uluslararası Ceza Mahkemesinin de vurguladığı gibi, dokunulmazlık yoktur.” şeklinde konuştu. Herzog’un, 10-12 Eylül tarihleri arasında İngiltere’de resmi temaslarda bulunacağı da ifade edildi.