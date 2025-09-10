İngiltere’de Herzog İçin Yakalama Talebi

İNGİLTERE’DE YAKALAMA TALEBİ

İngiltere’de Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşu El-Aksa’nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama talebiyle mahkemeye başvurdu. Grup, Herzog’un Gazze’de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik ettiği iddiasıyla ceza davası süreci başlattığını açıkladı. El-Aksa’nın Dostları Başkanı İsmail Patel, Herzog hakkında Gazze’deki sivillere karşı ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik etmek suçlamasıyla bir ceza davası sürecinin başlatıldığını söyledi.

BAŞVURU DETAYLARI VE SUÇLAMALAR

Patel, başsavcılığa Herzog için yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunduklarını belirtti. “Başvuru ve suçlamalar, Herzog’un 12 ve 15 Ekim 2023’te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze’deki sivillere ve sivil yapılara yönelik ayrım göstermeyen saldırılarla ilgili bu açıklamaların bir kısmı, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sık sık tekrarlandı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Herzog’un tüm Filistinlileri suçlayan açıklamalarını hatırlatarak, İngiliz siyasetçilerin Filistinlileri savunmada ve hukuka bağlılıkta başarısız olduklarını vurguladı.

Patel, “Mahkemelerin artık İngiliz siyasetçilerin başarısız olduğu bir konuya müdahil olma fırsatı var. İngiliz kolluk güçlerinin Herzog’u yakalaması için başvuru yaptık. Ne kadar üst düzey olursa olsun her yöneticinin sivillere saldırı konusunda hesap vermesi gerekiyor. Bu tür büyük suçlarda Uluslararası Ceza Mahkemesinin de belirttiği gibi dokunulmazlık yoktur.” şeklinde konuştu. Herzog, 10-12 Eylül tarihlerinde İngiltere’de resmi temaslarda bulunacak.