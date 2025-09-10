İngiltere’de Herzog İçin Yakalama Talebi

İNGİLTERE’DE YAKALAMA TALEBİ

İngiltere’de Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşu El-Aksa’nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama talebiyle mahkemeye başvurdu. Grup, Herzog’un Gazze’de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları teşvik ettiğini belirterek ceza davası süreci başlattığını duyurdu. El-Aksa’nın Dostları Başkanı İsmail Patel, Herzog hakkında, “Gazze’deki sivillere karşı ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik etmek” suçlamasıyla ceza davası sürecini başlattıklarını ifade etti.

AÇIKLAMALAR VE SUÇLAMALAR

Başsavcılık makamına Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için başvurduklarını bildiren Patel, “Başvuru ve suçlamalar, Herzog’un 12 ve 15 Ekim 2023’te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze’deki sivillere ve sivil yapılara yönelik ayrım göstermeyen saldırılarla ilgili bu açıklamaların bir kısmı, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sık sık tekrarlandı.” sözlerini kullandı. Patel, Herzog’un tüm Filistinlileri suçlayan açıklamalarına da dikkat çekerek, İngiliz siyasetçilerin konuyu savunmadığını vurguladı.

ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA HESAP VERME ZORUNLULUĞU

Patel, “İngiliz siyasetçiler, Filistinlileri savunmakta ve hukuka bağlılık konusunda başarısız oldular. Mahkemelerin artık İngiliz siyasetçilerin başarısız olduğu bir konuya müdahil olma fırsatı var. İngiliz kolluk güçlerinin Herzog’u yakalaması için başvuru yaptık. Ne kadar üst düzey olursa olsun her yöneticinin sivillere saldırı konusunda hesap vermesi gerekiyor”, şeklinde konuştu. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin de bu büyük suçlarda dokunulmazlık olmadığını belirttiği hatırlatıldı. Herzog, 10-12 Eylül tarihlerinde İngiltere’de resmi temaslarda bulunacak.