İngiltere’de Irkçı Saldırı Yaşandı

ANTJUAN SEMENYO’YA YÖNELİK IRKÇI SALDIRI

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında oynanan Liverpool-Bournemouth karşılaşmasında, konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı oyuncusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında, Bournemouth’un sağ kanat oyuncusu Semenyo’ya yönelik bu sözler üzerine hakem Anthony Taylor, karşılaşmayı bir süre durdurdu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı saldırıyı gerçekleştiren 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

SEMENYO’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı açıklamada, kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Liverpool’un 4-2 galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada takımının iki golüne katkı sağlayan Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için.” şeklinde konuştu. Semenyo, futbol dünyasından gelen yoğun destek mesajlarının, bu sporu neden sevdiğini hatırlattığını belirtti. Premier Lig ve Liverpool, yaptıkları açıklamalarla Semenyo’ya destek verdiklerini ve yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını ifade etti.