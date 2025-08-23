İngiltere’de, Jade Damarell intihar etti

İNGİLTERE’DE TRAGİK OLAY

32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, İngiltere’de 4 bin 600 metre yükseklikten paraşütle atladıktan sonra paraşütünü açmayarak yaşamına son verdi. Yapılan soruşturma sonucunda genç kadının ölümü “intihar” olarak kayda geçti. Yetkililer, Damarell’in kasıtlı olarak hayatına son verdiği sonucuna ulaştığını bildirdi. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini sonlandırdığı aktarıldı.

SON ATLAYIŞTAKİ DETAYLAR

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, geçmişte 500’den fazla atlayış gerçekleştirdiği, ölümünden bir gün önce de altı kez paraşütle atladığı belirtildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilerek açmadığı, ayrıca otomatik açılma mekanizmasını da devre dışı bıraktığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde paraşüt ve ekipmanlarının tamamen çalışır durumda olduğu belirlendi.

DOĞRULANAN BİLGİLER

Polis raporunda, Damarell’in telefonunun kilit ekranına ölümünden sonra erişim talimatı bıraktığı kaydedildi. Telefonunda ailesine yazdığı notlarda özür dilediği, teşekkür ettiği ve mali bilgilerini paylaştığı dikkat çekti. Ailesi, soruşturma sonrası yaptığı açıklamada intihar bulgusunu kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.