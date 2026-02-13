İngiltere’de Starmer’ın Mandelson Ataması Siyasi Kriz Yaratıyor

SİYASİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın, cinsel istismar şebekesi kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri bulunan Peter Mandelson’ı 2024 yılında ABD Büyükelçisi olarak atama planı siyasi tartışmaları alevlendirmiş durumda. ABD Adalet Bakanlığı’nın, Epstein belgelerinde Mandelson ile ilgili bağlantılara dair yeni gelişmelerin gün ışığına çıkmasının ardından, Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney’nin istifasının ardından bir üst düzey yetkili daha görevinden ayrıldığını açıkladı.

KABİNE SEKRETERİ İSTİFA ETTİ

Kamu hizmeti yönetiminden sorumlu Kabine Sekreteri Chris Wormald, bu gelişmeler ışığında Starmer ile görevinden ayrılma üzerinde anlaştığını duyurdu. Wormald, “Son 35 yıldır devlet memuru olarak hizmet etmek benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Kabine Sekreteri olarak kamu hizmetine liderlik etmek de ayrı bir onurdu” şeklinde ifade etti.

STARMER’DAN TEŞEKKÜR

Başbakan Starmer, Wormald’a teşekkür ederek, “35 yılı aşkın süredir devam eden uzun ve seçkin kamu hizmeti kariyeri ile geçtiğimiz yıl boyunca bana verdiği destek için çok minnettarım. Bugün Kabine Sekreterliği görevinden ayrılması konusunda kendisiyle anlaştım. Gelecek için kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu. Wormald’ın görevleri, yeni bir atama gerçekleşene kadar Kabine Ofisi Daimi Sekreteri Catherine Little, İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Dame Antonia Romeo ve Hazine Bakanlığı Daimi Sekreteri James Bowler arasında paylaşılacak.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE İSTİFA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Mandelson’ın ABD Büyükelçisi olarak atanmasındaki rolü dolayısıyla istifa ettiğini açıkladı. McSweeney, Epstein ile olan ilişkisi zaten kamuya malolmuşken, Mandelson’ın bu göreve getirilmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı olmuştu. McSweeney, atama sürecindeki güvenlik incelemesini kendisinin yürütmediğini belirtmekle birlikte, bu atamayı başbakana önermenin “tüm sorumluluğunu” almak istediğini ifade etti.

MANDELSON’IN EPSTEIN İLE YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İngiliz siyasetinin önemli isimlerinden Mandelson’ın Epstein belgeleri ile ortaya çıkan yazışmalarında, devlete ait çeşitli bilgilerin sızdırıldığı belirlendi. Mandelson’ın 2009 yılında Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı iken Epstein’e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı’na “hafifçe tehdit etmesi” gerekebileceğini söylediği, ayrıca AB’nin euro bölgesindeki borç krizine yönelik hazırladığı 500 milyar euroluk kurtarma paketini Epstein’e önceden bildirdiği tespit edildi. Ayrıca, Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında her biri 25 bin dolar olmak üzere Mandelson’a toplamda 75 bin dolar göndermesi ve Epstein’in Mandelson’ın partnerine 10 bin sterlin yolladığı da yeni belgelerde yer aldı.