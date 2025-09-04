İngiltere’de Vergi Sorunu: Rayner İtiraf Etti

DENİZ KENARINDAKİ DAİRE İLE VERGİ SORUNU

İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, deniz kenarındaki bir daire satın alırken yeterli vergi ödemediğini kabul etti. Bu durum, Rayner’ın görevine devam edip edemeyeceği konusunda bazı belirsizlikler doğururken, Başbakan Keir Starmer için bir ek siyasi zorluk oluşturuyor. Rayner, engelli oğlunun bakımı için kurulan bir vakıftan 160 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon 867 bin TL) kullanarak, 800 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 344 bin TL) mal olan daireyi satın aldı. Rayner, eski eşiyle birlikte sahip olduğu başka bir mülkü de içeren karmaşık bir işlem konusunda hukuki danışmanlık aldığını ve vergi kaçırmayı hedeflemediğini ifade ediyor. Ayrıca, kabine bakanları için geçerli olan davranış kurallarına uyup uymadığını araştıracak olan başbakanın etik danışmanına başvurduğunu belirtiyor.

SİYASİ DESTEKTE ZOORLUĞUN ARTIŞI

Durgun ekonomi ve istikrarsız ekonomi politikaları nedeniyle destek bulmakta zorluk çeken Starmer hükümeti için Rayner’ın kabulü, önemli bir dikkat dağıtma unsuru yaratıyor. Bu durum, daha önce kendisi ve eşi için kıyafet satın almak üzere bağışlar ve futbol maçlarına ücretsiz biletler kabul ettiğini açıklayan Starmer’in de yer aldığı İşçi Partisi’nin üst düzey üyeleri arasında etik kuralların gevşek olduğu algısını güçlendiriyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Yardımcısı Rayner, Ashton-under-Lyne’deki evinin yüzde 25 hissesini 162 bin sterline vakfa sattı. Rayner, yaptığı açıklamada, erken doğan oğlunun 2020 yılında bir tazminat aldığını belirtiyor ve oğlunun çıkarlarını korumak amacıyla bir vakıf kurulduğunu dile getiriyor. The Telegraph’ın raporuna göre, bu tazminat, Rayner ailesi ile oğlunun doğduğu hastane arasında 11 yıl süren bir hukuk mücadelesinin ardından verildi. Rayner, 17 yaşındaki oğlunun aile evinde istikrarını sağlamak için evin kendi payını, oğlunun tröstüne devrettiğini özellikle vurguluyor. Şu anda, tröstün Ashton-under-Lyne’deki evin yüzde 75’ine, Rayner’ın eski eşinin ise yüzde 25’ine sahip olduğu anlaşılıyor. Kaynaklar, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS), 2008 yılında doğum sırasında yaşanan zorluklar nedeniyle tazminat ödendiğini iddia ediyor. Uzun vadeli hasarın değerlendirilmesi için devam eden süreç, nihai ödemelerin yapılmasını yıllar alabilir hale getiriyor.

DEPTOZİTO İÇİN KULLANILAN TAZMİNAT

Tazminat talebinin ne kadarının ödendiği şu an için bilinmiyor, ancak bu paranın, vakfın bu yıl ocak ayı sonunda Rayner’ın hisselerini satın alması için yeterli olduğu ifade ediliyor. Rayner, bu parayı, bu yılın mayıs ayında satın aldığı Hove’daki dairenin depozitosu olarak kullanmış ve şu anda bu daire için 650 bin sterlinlik bir ipoteği bulunuyor. Ancak ikinci bir ev satın alırken ödemesi gereken 70 bin sterlinlik vergi yerine sadece 30 bin sterlinlik damga vergisi ödedi. Daha önce tüm gerekli vergileri ödediğini ısrarla savunan Rayner, bu durumun bir hata olduğunu kabul ediyor ve Hove’daki daireyi satın alırken kendisine verilen hukuki tavsiyeyi sorumlu tutuyor.