İngiltere’den Açıklama: Ukrayna’nın NATO Süreci

İNGİLTERE BAŞBAKANI UKRAYNA’NIN NATO’YA KATILIMINI VURGULADI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’nın NATO’ya katılımında geriye dönüşü olmayan bir yol izlediğini ve İngiltere’nin bu konuda sağladığı taahhüde bağlı kalacağını belirtiyor. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Starmer sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

DESTEK SÜRECEK, MÜZAKERE YAPILAMAZ

Bu görüşmede, İngiltere’nin Ukrayna’ya ihtiyaç duyduğu her an somut destek vermeye devam edeceğini ifade eden Starmer, “Ukrayna’nın NATO üyeliği olmadan herhangi bir müzakere yapılması mümkün değil” diye konuştu. Ayrıca, Ukrayna’nın güçlü güvenlik garantilerine, ek askeri yardımlara ve bağımsız bir geleceğe ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. Başbakan, geçen yıl Washington’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde, müttefiklerin kabul ettiği “Ukrayna’nın NATO’ya katılımda geri dönüşsüz bir yol izlemesi” taahhüdüne sadık kalacaklarını yineledi.

ULUSLARARASI DESTEK ÖNEMLİ

Starmer, bu taahhüdün uluslararası destek ve Ukrayna’nın güvenliğini güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Görüşmede, Starmer’ın geçen ay Kiev ziyaretinden elde ettiği bilgiler de gündeme geldi. Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’na dair planlarıyla ilgili Starmer’a bilgi verirken, iki lider arasında yakın iş birliği yapma konusunda görüş birliğine varıldı.

Bu açıklamalar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3. yılına yaklaşırken uluslararası toplumun Ukrayna’ya destek sürdürme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.