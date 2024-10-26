“İngiltere E-Sigaraya Yasak Getiriyor”

GENÇLERİN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA ALINAN KARAR

Gençlerin sağlığını korumak ve çevresel zararı önlemek amacıyla alınan kararın Galler ve İskoçya’da da uygulanacağı duyuruldu. Sağlık Bakanı Andrew Gwynne, gençleri korumak için yasağı destekliyor ve şarj edilebilir ile doldurulabilir cihazların bu yasak kapsamına girmediğini belirtiyor.

Öte yandan, İrlanda ve Belçika da benzer yasaklar getirmeyi planlıyor. Bu durum, gençlerin sağlığına yönelik geniş kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor.