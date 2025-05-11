İngiltere MI6’ya İlk Kadın Başkan Geliyor

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İngiltere’de yeni bir dönemin başlangıcı söz konusu. Dış istihbarat servisi MI6’nın mevcut direktörü Richard Moore’un görev süresi sonbaharda sona erecek. Moore’un yerine gelecek kişinin kadın olacağı kesinleşti ve bu, İngiltere tarihindeki bir ilk olacak.

KADIN ADAYLAR ARASINDAN ÖNE ÇIKAN

The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin eski Çin büyükelçisi ve daha önce istihbarat deneyimi olmayan Dame Barbara Woodward, MI6’nın başına geçmesi beklenen üç kadın adaydan biri ve bu pozisyona getirilmesi en muhtemel isim olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler sonucunda, üç kadın aday belirlendi. Ancak, Woodward’ın Çin’e olan aşırı sempatisi ve istihbarat alanındaki tecrübesizliği eleştiri konusu oldu.

ÇİN İLE İLİŞKİLERİ TARTIŞMA YARATIYOR

Woodward, Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi olarak görev yapıyor ve aynı zamanda İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndaki en yüksek kademeyi temsil eden bir kadın. Eleştirmenleri, Woodward’ın 2015-2020 yılları arasında başkent Pekin’de büyükelçilik görevini sürdürdüğü sırada, Çin rejimine karşı eleştirilerde bulunmakta isteksiz olduğunu iddia ediyor. Woodward, Çin hükümetinin Uygurlara yönelik baskılarına karşı durduğunda, bu tutumu sebebiyle bazı milletvekilleri tarafından yaptırım kararı alınmıştı.

GÖREVDEKİ DENEYİMLERİ

Woodward’ın, Çin’deki deneyiminin ona önemli bir bakış açısı kazandırdığına inanarak, yeni MI6 direktörü olması yönünde destekleyenler mevcut. Kuzey Sincan’daki Uygurlar üzerindeki baskıyı eleştirmesi, kendi kariyerinde önemli bir yer tutuyor. 63 yaşındaki diplomat, görevi süresince kendi çıkarları açısından yaşadığı bazı zorluklarla da karşılaştı. MI6’nın başkanlığı için finalde kalan diğer iki kadın adayın isimleri ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

İSTİHBARAT ALANINDAKİ GEÇMİŞİ

Woodward, istihbarat deneyimi olmadan bu göreve aday gösterilmiş. Lisans eğitimini tarih, yüksek lisans eğitimini uluslararası ilişkiler alanında tamamlamış. 1994 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başlamış. MI6, 1909 yılından itibaren 17 erkek direktörle yönetildi. İngiltere’nin iç istihbarat servisi MI5 ise iki kadın başkan atama gerçekleştirmiş durumda.