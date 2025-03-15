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İngiltere’nin Liderliğinde Ukrayna Zirvesi

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İNGİLTERE’NİN GİRİŞİMİYLE ÇEVRİMİÇİ LİDERLER TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İngiltere’nin öncülüğünde, Ukrayna konusunda 25 ülkenin katılımıyla bir çevrimiçi liderler toplantısı yapıldı. Bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım sağladı. Erdoğan, toplantıya Milli Savunma Üniversitesi aracılığıyla katılıyor.

TOPLANTIDA ERDOĞAN’A YETKİLİLER EŞLİK ETTİ

Çevrimiçi liderler toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor. Bu katılım, toplantının önemini ve uluslararası iş birliğini artırma amacını vurguluyor.

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Erdoğan’ın Katıldığı Ukrayna İçin Online Zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin öncülüğünde düzenlenen ve 25 ülkenin katıldığı Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Ukrayna için önemli bir platform oluşturdu.
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