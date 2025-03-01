İngiltere, Ukrayna’nın Yanında Tam Destekle

GÖRÜŞME ÖNCESİ COŞKU DOLU ANLAR

Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da bir araya gelen Zelenskiy ve Starmer, baş başa görüşme öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Downing Sokağı’nda toplulukların gösterdiği coşkuyu vurgulayan Starmer, “Dışarıdaki sesler her şeyi söylüyor: İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz! Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’nın yanındayız,” şeklinde ifade etti. Bu sözler, İngiltere’nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Starmer, Ukrayna’da kalıcı barışın egemenlik ve güvenlikle sağlanabileceğine dikkat çekerek, “Bu barış, sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve İngiltere için de bir zafer olacak!” diyerek ekledi.

İNGİLTERE’YE GÜVENİMİZ TAM

Zelenskiy, İngiltere’nin savaşın ilk gününden itibaren sağladığı dayanışmaya teşekkür etti: “Downing Sokağı’ndaki bu destek, kalbimizi ısıtıyor. Rusya’ya karşı mücadelede İngiltere’ye güveniyoruz!” Londra’da Kral 3. Charles ile de görüşeceğini belirten Zelenskiy, pazar günkü Ukrayna zirvesine hazırlık yaptığını ifade etti. Bu ziyaret, Ukrayna için yeni bir moral kaynağı oluşturdu.

TRUMP TARTIŞMASI ARKA PLANDA

Zelenskiy’nin Londra ziyareti, Beyaz Saray’daki Trump ile yaşadığı gerginliğin hemen ardından gerçekleşti. Oval Ofis’teki görüşmede Trump, Zelenskiy’i barışa hazır olmamakla suçlamış ve planlanan basın toplantısı iptal edilmişti. Trump, Truth Social’da “Zelenskiy barışı istemiyor!” şeklinde açıklama yaparken, Zelenskiy Fox News’ta “Özür dileyecek bir şey yapmadım!” diyerek geri adım atmadı. Bu krizin ardından Londra’ya gelen Zelenskiy, Starmer’ın sağlam desteği ile güç kazandı.

PAZAR ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR

Zelenskiy, pazar günü Londra’da düzenlenecek Ukrayna zirvesinde Avrupa liderleri ile bir araya gelecek. İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı bu kritik toplantıda, Ukrayna’ya destek ve barış stratejileri tartışılacak. Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı zirve, küresel diplomaside büyük etki yaratacak.

İNGİLTERE’NİN SÜREKLİ DESTEK VURGUSU

Starmer’ın “Sarsılmaz desteğimiz sürecek” şeklindeki açıklaması, İngiltere’nin Ukrayna’ya olan bağlılığını pekiştirdi. Zelenskiy’nin Londra’daki sıcak karşılaması, Beyaz Saray’daki soğuk atmosferi unuttururken, dünya pazar günkü zirveden çıkacak sonuçları merakla bekliyor.