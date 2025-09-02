İngiltere Vize Uygulaması: Öğrenciler Dışlanacak

İNGİLTERE’DE VİZESİ DOLAN YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN HAREKET GEÇİLDİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizeleri sona eren yabancı öğrencilerin ülkede kalmaya devam etmesi durumunda sınır dışı edileceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusu gerçekleştirdiğini belirtti. Cooper, “Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir” açıklamasını yaptı.

10 BİN ÖĞRENCİ UYARILDI

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu konusunda mesaj gönderdiği öğrenildi. Mesajda, “Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz” ifadesi yer aldı. Bu durum, vizeleri bitmiş yabancı öğrencilerin, eğitim sürecinden sonra ülkede kalma konusundaki belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.