İngiltere, Yabancı Öğrencileri Sınır Dışı Edecek

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkede kalmaya devam eden yabancı öğrencilerin vizelerinin süresi dolduktan sonra sınır dışı edileceğini duyurdu. Bakan Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ikamet ettikleri ülkelerdeki koşullar değişmeden iltica başvurusu yapma eğiliminde olduğunu ifade etti. Cooper, “Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir” diye belirtti.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE UYARI GÖNDERİLDİ

Bakanlık, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermekte olduğu konusunda bir mesaj ilettiği bildirildi. Mesajda, “Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz” ifadeleri yer aldı. Bu durum, ülkeye yasal yollarla gelen öğrencilerin kalış süreleriyle ilgili önemli bir uyarı niteliği taşıyor.