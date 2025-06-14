İnşaat Maliyetleri 54 Ayın En Düşüğünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 1,67 olarak belirlendi. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış ise yüzde 22,69’a düştü ve bu rakam son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. Nisanda aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 oranında yükseldi.

SON 54 AYIN EN DÜŞÜK ARTISI

İnşaat maliyetlerindeki genel artış nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 seviyesine ulaştı ve bu durum son 54 ayın en düşük artışı olarak kaydedildi. Önceki düşüş oranı ise Ekim 2020’de yüzde 19,49 ile gerçekleşmişti.

MALİYETLER EYLÜL 2022’DE ZİRVE YAPTI

Mayıs 2020’de yüzde 5,8 ile tarihinin en düşük seviyesini gören inşaat maliyetleri, zamanla yükselerek Eylül 2022’de yüzde 119,83 ile zirveye ulaştı. Ancak daha sonra Haziran 2024’ten beri (yüzde 66,12) hızlı bir düşüş trendine girdi. Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık olarak yüzde 32,9 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 olarak açıklandı. İnşaat maliyetlerindeki artış bu ay her iki değerin de altında kaldı.

ARTIŞ HIZI AZALACAK

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarında yaşanan artışın enflasyonun altında kaldığını belirterek, inşaat maliyetlerinin üzerinde devam ettiğini ifade etti. Büyükduman, “Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir, ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldığında bu durum müteahhitlerin kâr marjının yükseldiği anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir.” şeklinde konuştu.