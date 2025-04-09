Instagram’da 16 yaş altı kısıtlama!

DİJİTAL GÜVENLİK ÜZERİNE VURGU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel sosyal medya hesabında Meta’nın Instagram için almış olduğu yeni kararı değerlendirdi. Uraloğlu, “AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi.” ifadelerini kullanarak, çocukların dijital güvenliği konusundaki hassasiyetlerine dikkat çekti. Ayrıca, “Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” şeklinde konuştu.

KAPSAMLI ÇALIŞMALARIN SONUCU

Uraloğlu, bu kararın Bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politika değişikliklerinin küresel ölçekte karşılık bulduğunu gösterdiğini belirtti. “Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır.” diyerek, alınan önlemlerin değerine vurgu yaptı.