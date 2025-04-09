Instagram’da 16 yaş altı yasaklandı!

DİJİTAL GÜVENLİK ÜZERİNE VURGU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Meta’nın Instagram ile ilgili aldığı yeni kararı değerlendirdi. “AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konu” diyen Uraloğlu, “Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

KAPSAMLI ÇALIŞMALARIN SONUCU

Uraloğlu, bu kararın bakanlık olarak yürütülen kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikaların küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından da çok kıymetli olduğunu vurguladı. “Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır” şeklinde bir paylaşımda bulundu.