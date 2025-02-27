Instagram’daki Hassas İçerik Hatası Giderildi

HATA DÜZENLEMESİ VE AÇIKLAMA

Meta, bazı Instagram kullanıcılarının Reels akışlarında önerilmemesi gereken şiddet ve grafik içerikler görmelerine neden olan bir hatayı düzelttiğini duyurdu. Şirketin sözcüsü, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Bazı kullanıcıların Instagram Reels akışlarında önerilmemesi gereken içerikleri görmelerine neden olan bir hatayı düzelttik. Bu hata için özür dileriz” şeklinde ifade etti. Bu durum, Instagram kullanıcılarının sosyal medya platformunda şiddet ve cinsellik içeren içerikler konusunda yoğun şikayetleri sonrasında gündeme geldi. Kullanıcılar, Instagram’ın ‘Hassas İçerik Kontrolü’ ayarı en üst seviyeye getirildiğinde bile bu tür içerikleri görebildiklerini belirtti.

KULLANICI GÜVENLİĞİ VE İÇERİK POLİTİKALARI

Meta, kullanıcıları rahatsız edici görüntülerden koruma çabasını sürdürdüğünü ve şiddet içeren ya da grafik içerikleri kaldırmaya devam ettiğini açıkladı. Yasaklı içerikler arasında, “parçalanma, görünür iç organlar veya yanmış vücutları gösteren videolar” ile “insanların ve hayvanların acı çektiğini gösteren görüntülere yönelik sadist ifadeler” bulunuyor. Ancak, Meta bazı grafik içeriklere, insan hakları ihlalleri, silahlı çatışmalar veya terör eylemleri gibi önemli konulara dikkat çekmek için izin verebiliyor. Bu tür içerikler genellikle uyarı etiketleri ile sınırlanıyor. Geçtiğimiz çarşamba gecesi CNBC, Instagram Reels’de ölü bedenler, grafik yaralanmalar ve şiddetli saldırıları gösteren birkaç gönderiye erişim sağladı. Bu gönderiler ‘Hassas İçerik’ etiketiyle işaretlenmişti.

TEKNOLOJİK YAKLAŞIM VE MODERASYON POLİTİKALARI

Meta, rahatsız edici görüntülerin tespit edilmesi için iç teknoloji ve 15 binden fazla yorumcudan oluşan bir ekip kullandığını aktardı. Yapay zeka ve makine öğrenmesi araçları, ihlal edici içeriklerin kullanıcılar tarafından bildirilmeden önce kaldırılmasını hedefliyor. Instagram Reels’deki sorun, Meta’nın ifade özgürlüğünü daha etkili bir şekilde desteklemek için moderasyon politikalarını gözden geçirme planlarını duyurmasının ardından meydana geldi. Meta, 7 Ocak’ta yayınladığı bildiride, sansür hatalarını azaltmak amacıyla bazı içerik kurallarını uygulama biçimini değiştireceğini açıkladı. Şirket, otomatik sistemlerini, ‘tüm politika ihlallerini’ taramaktan ‘terörizm, çocuk istismarı, uyuşturucu, dolandırıcılık ve sahtekarlık gibi yasadışı ve ciddi ihlallere’ odaklanmaya kaydıracağını belirtti. Daha az ciddi ihlallerde ise kullanıcıların bildirimlerine güvenileceği aktarıldı.

YENİ SİSTEM DUYURUSU VE ÇALIŞAN AZALMASI

CEO Mark Zuckerberg, daha fazla siyasi içeriğe izin verileceğini ve üçüncü taraf doğruluk kontrol programının, Elon Musk’ın X platformundaki ‘Topluluk Notları’ modeline benzer bir sistemle değiştirileceğini açıkladı. Ayrıca Meta, son dönemlerde yaşanan teknoloji sektöründeki işten çıkarma dalgasından da etkilendi ve 2022 ile 2023 yıllarında toplamda 21 bin çalışanını işten çıkardı. Bu durum, Meta’nın sivil bütünlük ve güvenlik ekiplerinde önemli kayıplara yol açtı.