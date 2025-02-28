Instagram Kullanıcıları Yeni Reels Planıyla Kararsız

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INSTAGRAM’DA BİR DEVRİM YAŞANABİLİR

Fotoğraf paylaşım platformu olarak bilinen Instagram, son zamanlarda Reels ile kısa videolar dünyasına giriş yapmıştı. Ancak, platformda önemli değişiklikler yaşanabilir. Meta, kısa video formatına olan dikkati artırmak ve TikTok’a karşı daha güçlü bir konum elde etmek amacıyla Instagram Reels’i bağımsız bir uygulama haline getirmeyi planlıyor. Şirket içinde “Project Ray” adıyla anılan bu projenin detayları oldukça dikkat çekiyor. Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin bu girişimi çalışanlarıyla görüştüğü ve Reels’in yeni bir platform olarak tanıtılabileceği belirtiliyor.

KULLANICILARIN BEKLENTİLERİ MÜCADELEDE ÖNE ÇIKIYOR

Yeni özellikler arasında, Reels içeriklerinin süresinin 3 dakikaya kadar uzatılması ve daha gelişmiş video öneri sistemlerinin devreye alınması yer alıyor. Bu değişiklik, Instagram’ın giderek karmaşık bir hale gelen yapısını sadeleştirerek platformu tekrar fotoğraf paylaşım odaklı bir yapıya döndürebilir. Ancak kullanıcılar, bu ayrılığın işleri kolaylaştıracak mı, yoksa daha karmaşık bir hale mi getireceği konusunda kararsız kalıyor. Meta, TikTok’un geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde, kısa video pazarındaki gücünü artırmak için farklı fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz ay TikTok’un popüler video düzenleme uygulaması CapCut’a rakip olarak “Edits” adlı yeni bir uygulamayı duyurdu.

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