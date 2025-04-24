Instagram’la Reels Videoları İndirme Özelliği Geldi

INSTAGRAM’DAN ÖNEMLİ GÜNCELLEME

Sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme yapıyor. Kullanıcılar, beğendikleri Reels videolarını artık telefonlarının film rulosuna kolayca kaydedebiliyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından açıklanan bu yenilik, TikTok’tan tanıdığımız en popüler özelliklerden birini Instagram’a getiriyor. Güncelleme şu an için yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunulmakta ve sadece mobil uygulama üzerinden kullanılabiliyor. Yani Instagram’ı masaüstü üzerinden kullananların bu özellik için biraz daha beklemesi gerekiyor.

REELS VİDEOLARINI İNDİRMEK ÇOK KOLAY

Bir Reels videosunu indirmek oldukça basit bir işlem. Videonun üzerinde bulunan “Paylaş” simgesine dokunarak ardından “İndir” seçeneğini seçmek yeterli oluyor. Video anında telefonunuzun galerisine kaydediliyor, ancak bunun bazı önemli detayları mevcut. Öncelikle, indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için geçerli. Ayrıca, hesap sahipleri istedikleri takdirde kendi içeriklerinin indirilmesini engelleme şansına sahiptir.

FİLİGRANLI İNDİRMELER

İkinci olarak, indirilen tüm Reels videoları, üzerinde Instagram logosu ve orijinal olarak videoyu paylaşan hesabın adını içeren bir filigran ile birlikte geliyor. Bu durum, TikTok’un ikonik filigran uygulamasıyla benzer bir özellik taşıyor. TikTok videolarının platform dışına kolayca kaydedilip paylaşılması sayesinde genellikle daha geniş kitlelere ulaşarak viral hale geldiği biliniyor. Instagram’ın, Reels indirme özelliğini filigran ile sunarak benzer bir etki yaratmayı hedeflediği düşünülüyor.