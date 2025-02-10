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Spor

İnter, Fiorentina’yı Mağlup Etti

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İNTER, FİORİNTİNA’YA KARŞI ZAFER KAZANDI

İnter, Serie A’nın 24. haftasında taraftarının önünde Fiorentina’yı konuk etti. Göz kamaştıran bir atmosferde gerçekleşen maç, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynandı ve İnter’in 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

GALİBİYET GOLLERI

İnter’in bu önemli zaferini sağlayan goller, 28. dakikada Marin Pongracic’in (KK) kendi kalesine attığı gol ile başladı. Ardından, 52. dakikada Marko Arnautovic sahneye çıkarak takımına ikinci golü kazandırdı. Bu sonuç, İnter’in ligdeki iddiasını sürdürmesi açısından büyük bir önem taşıdı.

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