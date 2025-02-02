Inter ve Milan Arasında Kritik Derbi

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HATA YAPMAK İSTEMİYORLAR

Şampiyonluk peşinde koşan Inter, ezeli rakibi Milan ile bugün saat 20:00’de San Siro Stadı’nda karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi Daniele Chiffi yönetecek.

KİLİT DERBİDE HEDEF GALİBİYET

Serie A’nın 23. haftasında gerçekleşecek bu dev derbi, şampiyonluk yarışını derinden etkileyecek bir karşılaşma oluyor. Napoli ile sürdürdüğü zorlu mücadelede liderliği elden bırakmayan Inter, Milano derbisinin kritik öneminin farkında ve hata yapmak istemiyor. Çarşamba günü oynanan maçta Monaco’yu 3-0 mağlup eden Inter, Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 8’e kalarak olumlu formunu sürdürüyor.

Serie A’da şampiyonluğu amaçlayan Inter, ligde uzun süredir kaybetmiyor. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini 22 Eylül’de Milan’a karşı aldı. O tarihten sonra oynadığı 16 karşılaşmada 13 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

MILAN DERBİ ZAFERİ ARIYOR

Diğer yandan, Inter’in iyi gitmesine rağmen Milan, derbi galibiyeti ile üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Serie A’da 21 maçta 34 puan toplayarak 7. sırada yer alan Milan, Şampiyonlar Ligi’nde ise 13. sırada bulunuyor ve ilk 24’e girerek play-off turu oynama şansı yakaladı. Inter’e karşı geçmişteki son 2 maçı kazanarak moral bulan Milan, rakibi karşısında bir zafer daha elde etmeyi hedefliyor.