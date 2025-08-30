İnternetten Yasa Dışı Yayın Yapanlara Operasyon

İNTERNETTEN YASA DIŞI YAYIN YAPAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

İnternet üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasadışı yayınını gerçekleştiren uygulamalara yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda 21 ilde gözaltına alınan 43 şüpheliden 27’si, yapılan soruşturmalar sonucunda tutuklandı. 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı tespit edildi.

İNAT BOX UYGULAMASIYLA HESAPLARA ERİŞİM SAĞLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun yönetimi altında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla yapılan çalışmalarda, ‘İnat Box’ isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek kullanıldığı ve bu uygulama üzerinden yasadışı yayınların yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, zararlı yazılım kullanarak özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı tespit edildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri neticesinde toplamda 75 şüpheli belirlendi. Bu kişilerden 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında olduğu öğrenildi. 26 Ağustos’ta başlatılan eş zamanlı operasyon ile 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan 27 kişi tutuklanırken, 4’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.