İPA Başkanı Buğra Gökçe: “Deprem Hazırlığı Kötü”

DEPREM HAZIRLIĞI İÇİN YETERSİZ ADIMLAR

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin deprem hazırlığı konusunda yeterli adımlar atılmadığını ifade etti. Gökçe, bu konuda dikkat çeken eleştirilerde bulundu. 1960’ta Şili’de meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki Valdivia depreminden sonra bu ülkenin Japonya’nın yapı mevzuatını inceleyerek kendi sistemini oluşturduğunu ve uygulamaya koyduğunu hatırlattı. Gökçe, “Bugün Şili’de 7,8 büyüklüğünde deprem olsa bile kimse hayatını kaybetmiyor” diyerek Türkiye’nin 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremlerine rağmen benzer adımlar atmadığını vurguladı.

ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİ SIRALADI

Gökçe, Türkiye’deki deprem hazırlığına yönelik dikkat çeken bazı eksiklikleri sıraladı. İlk olarak, kentlerin deprem direncini güçlendirmek için önerilen mevzuat değişikliklerinin yapılmadığını söyledi. Yapıların riskliden başlayarak, hak sahiplerini koruyarak ve sosyal dokuyu bozmadan yerinde dönüştürülmesi için adımlar atılmadığını da belirtti. Ayrıca, yapı güçlendirme ile ilgili önerilerin hayata geçirilmediğini ifade etti. Hızlı bina tarama yönteminin yurt çapında yaygınlaştırılmadığını ve riskli binaların tespit edilmesi için önceliklendirilerek çalışma yürütülmediğini aktardı.

AFET PLANLARI HAZIRLANMADI

Gökçe, çeşitli tiplerde sosyal konutların üretilmediğini ve yapı stoğunun iyileştirilmesine yönelik bir seferberlik durumunun oluşmadığını vurguladı. Ayrıca, deprem riski yüksek şehirler için ciddi bir afet eylem planı oluşturulmadığını, deprem uzmanlarına danışılmadığını ve bu uzmanlara “profesör müsveddesi” denildiğini belirtti. Altyapıyı güçlendirmek için gerekli adımların atılmadığını ve depremden etkilenecek şehirlerde altyapının yarattığı büyük sorunlara karşı önlem alınmadığını söyledi. Risk azaltma ve hazırlık alanında neredeyse hiçbir şey yapılmadığını, afet sonrası yönetim açısından da bir yıl öncesinden daha iyi durumda olmadığımızı ifade etti.

DEPREM GÜVENLİĞİNE YELPAZE VE YENİLENME GEREKİYOR

Gökçe, deprem güvenliği için çaba gösteren belediye başkanları, seçilmiş yöneticiler ve uzmanların haksız suçlamalarla tutuklandığını vurguladı. “Türkiye’nin bütün ülkemizi afet direncini artıracak, altyapıyı güçlendirecek, riskli konutları dönüştürecek, halkımıza nitelikli, güvenli sosyal konut arz edecek kaynağı da, insanı da, bilgisi de tecrübesi de var. Yönetimde zihniyet değişirse depremde ölmek kader olmaktan çıkar!” ifadelerini kullandı.