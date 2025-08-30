iPhone 17 Air’in Özellikleri Açıklandı

YENİ İPHONE 17 AIR TANITIMI

Apple, 9 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlikte büyük ilgi çekecek modelin, şirketin tarihindeki en ince telefon olacağı öne sürülen iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızan bilgilere göre, iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, ancak Pro modellerinden daha büyük olacak. En dikkat çekici özelliği ise inceliği olacak.

İNCELİK VE AĞIRLIK DETAYLARI

Bloomberg’in aktardığına göre cihazın kalınlığı yalnızca 5,5 mm olacak. Bu değer, 8.25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro’dan oldukça daha ince. Ayrıca cihazın ağırlığı sadece 145 gram olarak tahmin ediliyor. Kenar çerçevelerinin daha da inceltililmesi ve Dynamic Island tasarımında küçük değişiklikler yapılması da gündemde.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

İnceliği sağlamak amacıyla bazı özelliklerde kısıtlamalar olabiliyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre iPhone 17 Air’in yalnızca tek arka kamerayla gelmesi muhtemel. Ancak tüm iPhone 17 serisinde ön kameranın 24 megapiksele çıkarılması bekleniyor. Performans açısından, Air modelinin A19 ya da A19 Pro işlemcisini kullanabileceği ve 12 GB RAM ile donatılabileceği iddiaları bulunuyor. Bu özellikler, yapay zekanın daha etkin çalışmasını sağlayacak.

PİL VE YAZILIM YENİLİKLERİ

İnceliğe rağmen pil ömrünün azalmasını engellemek için Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini devreye sokabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ek performans sunabilir. Ayrıca iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, enerji tüketimini kullanıma göre ayarlayarak pil ömrünü uzatacak.

Dolaşıma giren bilgilere göre iPhone 17 Air; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Fiyat beklentisi ise yaklaşık 900 dolar olarak ifade ediliyor. Ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikası göz önüne alındığında, bu fiyatın 1.100 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Apple’ın yeni iPhone serisinin 9 Eylül’de tanıtılması, ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.