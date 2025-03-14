iPhone’a Sessiz Bir Yenilik Geldi!

YENİ ŞARKILarı KOLAYCA BULMAK

Apple, 300 milyondan fazla kullanıcıyı sevindirecek yeni bir özellik sundu. Kullanıcıların yeni şarkıları keşfetmesini ve hepsini tek bir yerde tutmasını sağlamak için tasarlanan bu özellik, müzik keşfini kolaylaştırıyor. Shazam’ın son güncellemesi ile iPhone kullanıcıları, iOS kontrol merkezindeki özellik sayesinde müzikleri tanımlayıp doğrudan Spotify veya Apple Music’teki çalma listelerine ekleyebiliyor.

SHAZAM’IN YENİ GÜNCELLEMESİ

Shazam güncellemesine dair şu açıklama yapıldı: “Şarkıları Apple Music ve Spotify ile senkronize etmeyi her zamankinden daha iyi hale getirdik. Shazam artık Kontrol Merkezi, Siri ve Kısayollar’daki Müzik Tanıma aracılığıyla bulunan şarkıları Apple Music veya Spotify’daki ‘Shazam Parçalarım’ çalma listelerinize ekleyecek.” Bu özellik sayesinde bir parçayı cihazınıza kaydetmek için Shazam uygulamasını açmanıza gerek kalmıyor. Kolayca bulunabilen bir ayarı etkinleştirerek bu özelliği kullanmak son derece basit.