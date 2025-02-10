iPhone SE 4, iPhone 15 Karşılaştırması

YENİ İPHONE SE 4’ÜN GELİŞİ

2025’te piyasaya çıkması beklenen yeni iPhone SE 4, teknoloji severlerin merakla beklediği bir yenilik olarak öne çıkıyor. Tahminler, 500 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını gösteriyor. Bu model, piyasaya sürüldüğünde, en uygun fiyatlı iPhone olma özelliğini taşıyacak. Ayrıca, ilginç bir detay olarak iPhone 15’ten daha uygun bir fiyatla sunulmasına rağmen, SE 4’ün önemli bir avantajı bulunuyor: “Apple Intelligence desteği.” Bu özellik, iPhone 15’te yer almayacak.

TASARIM VE BOYUT FARKLILIKLARI

iPhone SE 4 ile iPhone 15, 6.1 inç boyutuyla benzer bir tasarım sunuyor. Ancak, arka taraftaki kamera sayılarına bakarak bu iki cihazı ayırt etmek mümkün. SE 4 yalnızca tek bir arka kameraya sahipken, iPhone 15’te iki kamera bulunuyor. iPhone 15’in yuvarlak kenarları, SE 4’ün ise keskin kenarlarıyla tasarımsal olarak küçük farklılıklar oluşturuyor. SE 4 biraz daha hafif olacak, fakat bu fark gözle görülür derecede ufak kalacak. Ön tarafta SE 4, klasik çentikli tasarımı benimserken, iPhone 15’in dinamik ada (Dynamic Island) tasarımı mevcut. Dinamik ada fonksiyonunun sınırlı olması nedeniyle, SE 4 kullanıcıları bu durumdan fazla etkilenmeyecek. Her iki cihaz da USB-C bağlantı portuna sahip olmasıyla iPhone kullanıcıları için olumlu bir gelişme sağlıyor.

iPhone SE 4 ve iPhone 15’in ekranları neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Her iki model de 6.1 inç boyutunda ve 1179p çözünürlük sunuyor. Ne yazık ki, ekranların yenileme hızı 60 Hz ile sınırlı kalıyor. SE 4’ün ekran parlaklığının, iPhone 15’ten biraz daha düşük olması muhtemel, ancak bu durum kullanıcı deneyimi açısından büyük bir etki yaratmayabilir.

PERFORMANS VE YAZILIM YETENEKLERİ

Bu bölümde, iPhone SE 4, fiyat farkına rağmen kayda değer bir avantaja sahip: “Apple Intelligence desteği.” Bu özellik iPhone 15’te bulunmuyor. SE 4, daha hızlı bir A18 çipine sahipken, iPhone 15 A16 Bionic çip ile geliyor. Ayrıca SE 4, Siri’nin yeteneklerini geliştiren ChatGPT entegrasyonu ile AI yazı araçları ve görüntü oynatma gibi özellikler sunuyor. Bu, SE 4’ün iPhone 15’e kıyasla daha yenilikçi bir deneyim sağladığı anlamına geliyor. Ayrıca, SE 4 Apple tarafından üretilen ilk modemle gelecek. Bu modem, Qualcomm modemlerinin yerini alacak, ancak güvenilirliği hakkında henüz net bilgiler mevcut değil. İlk incelemelerin ortaya çıkmasını beklemek faydalı olabilir.

KAMERA YETENEKLERİ

iPhone SE 4, yalnızca tek bir arka kameraya sahip olacak. Bu durum, çoğu akıllı telefonda bulunan ultra geniş açı kamerasının eksik olduğu anlamına geliyor. iPhone 15 bu ultra geniş açıya sahipken, SE 4’ün 48 megapiksellik ana kamerası genellikle yeterli olabiliyor. Çoğu kullanıcı için ultra geniş açıyı ne sıklıkla kullandıkları, bu farkın pek de önemli olmamasını sağlayabilir.

PİL VE ŞARJ PERFORMANSI

iPhone SE 4’ün pil kapasitesinin yaklaşık 3,300 mAh civarında olması bekleniyor. Bu kapasite, cihazın bir gün boyunca kullanılmasına olanak tanıyabilir. Her iki modelde ise şarj hızları 20W kablolu şarj ve 15W MagSafe desteği ile sınırlı olacak.

GENEL DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, iPhone SE 4 birçok açıdan iPhone 15’e göre daha cazip bir seçenek olarak kendini gösteriyor. “Apple Intelligence desteği” ve daha yeni A18 çipi ile SE 4, 500 dolarlık fiyat aralığına rağmen güçlü bir alternatif sunuyor. Eğer ultra geniş açı kamerasını sıkça kullanmıyorsanız, SE 4’ün iPhone 15’e göre daha uygun bir tercih olduğunu söylemek mümkün. Ancak, bu bilgiler sızan verilere dayanıyor, dolayısıyla cihazın resmi olarak tanıtılmasını beklemek daha doğru olacaktır.