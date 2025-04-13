İptal Edilen Gol Doğru Muydu?

MUÇİ’NİN YERE DÜŞMESİ VE FAUL BEKLENTİLERİ

Maçın başında Ernest Muçi’nin ceza sahasında düştüğü an, faul beklentisi oluşturdu. Hakem Cihan Aydın’ın bu pozisyonda devam kararı vermesi ne kadar doğruydu? Deniz Çoban, “Faulü gerektirecek bir hamle göremedim. Muçi kolay bıraktı, hakemi haklı buluyorum. Ofsayt şüphesi var ama açılar net değil” şeklinde yorum yaparken, Bahattin Duran, “Yardımcı hakemin pozisyonu iyi görmesi lazım. Beşiktaşlı oyuncunun ayağı önde gibi ama faul net değil. Hafif bir el temasıyla kendini bırakmış olabilir. Devam kararı doğru” dedi. Bülent Yıldırım ise, “Açık bir itme, tutma yok. Hakemin kararına saygılıyız” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarları sosyal medyada pozisyonun penaltı olduğunu savunsa da, Trio ekibi hakemin kararını destekledi. Muçi’nin hareketi ise biraz abartılı bulunmuş gibi duruyor!

RASHİCA’NIN FAULÜ VE KART TARTIŞMASI

44. dakikada Milot Rashica’nın yaptığı faul, sarı kart gerektiriyor muydu? Başakşehir cephesi kart beklerken, hakem yalnızca faul düdüğü çaldı. Deniz Çoban, “Net faul ama kontrolsüz bir hamle yok. Umut vadeden atak da değil. Sadece faul yeter” diyerek değerlendirdi. Bahattin Duran, “Kontrolsüz değil, taktik faul değil. Normal bir faul, kart gerekmez” dedi. Bülent Yıldırım ise, “Operi kavalını tutunca sert mi diye baktık ama değil. Dikkatsiz bir faul, düdük yeterli” yorumunu yaptı. Rashica’nın hareketi agresif görünse de, Trio ekibi kartın gereksiz olduğu konusunda hemfikir. Beşiktaşlı taraftarlar bu karardan memnun kalırken, Başakşehir tribünleri hakeme büyük tepki gösterdi!

BAŞAKŞEHİR’İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Maçın en fazla tartışılan anı ise 72. dakikada Başakşehir’in Krzysztof Piatek ile attığı, ancak hakem tarafından iptal edilen goldü. Yusuf Sarı’nın asistinde gelen gol, neden sayılmadı? Bahattin Duran, “Hakem atağın sonuçlanmasını bekledi, düdük zamanlaması doğru. Canlıda faul değil sandım ama yakın çekimlerde Piatek’in topa vurmadığını, ayağını Beşiktaşlı Paulista’nın önüne koyarak vuruşunu engellediğini gördüm. Faul kararı doğru” şeklinde yanıtladı. Deniz Çoban ise, “Hakemin uygulaması, dördüncü hakemin yardımı, hepsi kusursuz. Piatek topa dokunamamış, Paulista’nın ayağına takılmış. Net faul.” diyerek ekledi. Bülent Yıldırım, “Piatek topla oynamıyor, Paulista oynuyor. Temas, Paulista’nın kramponunu bozuyor, kötü vuruşa neden oluyor. Hakem kararı baştan sona doğru” dedi.