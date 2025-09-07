Irak, 150 Milyar Varil Petrol Rezervi

BAĞDAT ULUSLARARASI ENERJİ FORUMU’NDA AÇIKLAMALAR

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat’ta gerçekleştirilen Bağdat Uluslararası Enerji Forumu’nda önemli bilgiler verdi. Sudani, “Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varildir” diyerek, bu miktarın Irak’ı dünya sıralamasında en üst basamaklara taşıdığını belirtti. Ayrıca, Irak’ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla süre besleyebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

YATIRIMLARA AÇIK KAPI

Sudani, Irak’ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma sahasına dönüştüğünü ifade etti. Enerji sektörünün hızla gelişmekte olduğunu ve yeniden imar ile kalkınma çalışmalarının da ivme kazandığını kaydetti. Ayrıca, yatırım yapmak isteyen şirketlere kapılarının açık olduğunu da sözlerine ekledi.