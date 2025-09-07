Irak’ın Petrol Rezervi 150 Milyar Varil

BAĞDAT ULUSLARARASI ENERJİ FORUMU’NDAN AÇIKLAMALAR

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat’ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar yaptı. “Petrol rezervimiz yaklaşık 150 milyar varil” diyen Sudani, bu miktarın Irak’ı dünya sıralamasında üst sıralara taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca, Irak’ın küresel enerji piyasalarını 120 yıldan fazla besleyebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

YATIRIMLARA AÇIK BİR ENERJİ SEKTÖRÜ

Irak’ın son yıllarda büyük bir sanayi ve kalkınma alanına dönüştüğünü belirten Sudani, enerji sektörünün hızlı bir gelişim gösterdiğini ve yeniden imar ile kalkınma çalışmalarının ivme kazandığını ifade etti. Sudani, petrol ve gaz sektöründe yatırım yapmayı düşünen şirketlere kapılarının açık olduğunu belirtti.