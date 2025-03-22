Irak Konsolosluğuna Silahlı Saldırı Şişli’de

SİLAHLI SALDIRI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Irak Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na silahlı bir saldırı yapıldı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Olay, Esentepe Mahallesi’ndeki başkonsolosluk binasına motosikletle gelen iki şüpheli tarafından gerçekleştirildi. Şüpheliler, uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. Neyse ki bu saldırıda herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı. Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemi almak amacıyla, polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekti.