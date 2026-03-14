Irak’ta Sivil Alanlara Yönelik Saldırılar Arttı

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor. ABD-İsrail arasında yaşanan İran savaşı, çevre ülkelere hızla yayılma potansiyeli taşıyor.

BAĞDAT’TA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik kaynaklarına yansıyan bilgilere göre, İran destekli Haşdi Şabi örgütü bünyesindeki Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) tarafından bir bina hedef alındı. Gerçekleşen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, aralarında sivil bireylerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Ölenler arasında, üst düzey komutanların da bulunduğu bilgisi verildi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SİVİL ALANLARA YÖNELİK SALDIRILAR SUÇTUR

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bu saldırıyla ilgili yazılı bir bildiri yayımladı. Sivil yerleşim alanlarının savaş bölgesine dönüştürülmesinin ‘insanlık suçu’ olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, “Sivillerin yaşam alanlarının hedef alınması, tüm insani değerlerin ve uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlalidir. Sivil alanlara yönelik bu saldırılar uluslararası düzeyde suç olarak tanımlanmaktadır. İnsanların evlerini ve sokaklarını askeri operasyon alanına dönüştürmek, halkı korkutmayı amaçlayan başarısız bir çabadır” denildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDİF ALINDI

Iran destekli silahlı gruplara yönelik saldırının ardından Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu yerleşkeye füze saldırısı düzenlendi.