Irak Ve İran Birleşiyor: Anlaşma İmzalandı

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM VE IRAK’IN TUTUMU

Orta Doğu’da yaşanan gerilim ülkeleri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden gelen yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat’ı ziyaret eden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

SUDANİ, İSRAİL’İN TUTUMUNU ELEŞTİRİYOR

Görüşme sırasında Sudani, Irak’ın İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını reddettiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür adımların hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde çatışmaların artmasına neden olabileceğini belirtti. Irak’ın, ABD-İran diyaloğu konusundaki tutumu da teyit edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI

Ali Laricani de görüşmede, hükümetinin iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirme ve sürdürme arzusunu dile getirdi. Özellikle yolcu taşımacılığı kapsamında demir yolu bağlantısı, büyük koridorlar ve Kalkınma Yolu projesine entegrasyon konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliği için bir anlaşma imzalandı.