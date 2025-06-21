İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İran ile İsrail çatışmaları dokuzuncu gününde

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar dokuzuncu güne girdi. Her iki tarafın sessizliğini koruduğu bu süreçte, sekizinci günde karşılıklı saldırıların devam ettiği gözlendi. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı gerçekleştirdi. İran medyasının bildirdiğine göre, bu saldırıda ABD ve İsrail ordusunun ortaklaşa kullandığı Nevatim Hava Üssü hedef alındı. Gün içinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Dokuzuncu gün itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump’ın da açıklamaları dikkat çekti. Trump, İran ile görüştüklerini belirterek, çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini ifade etti. ABD’nin İran’a olası bir müdahaleye ihtiyaç duymayabileceğini belirten Trump, “İran’a iki hafta süre veriyorum.” dedi.

savaşın dokuzuncu günündeki gelişmeler

23:15: İsrail savaş uçakları, İran’ın Şiraz bölgesini hedef aldı.

22:50: ABD Başkanı Donald Trump, “İsrail askeri açıdan iyi durumda, İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasi sürecindeyken İsrail’den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran, çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. Bir karar veremem. İran Avrupa ile değil, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran’a iki hafta süre veriyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

20:25: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında bir kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

19:20: İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları sebebiyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.

19:15: Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıları kınayarak çatışmaların durması yönünde çağrıda bulundu.

19:00: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günler bulunduğunu” belirtti.

18:57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum.” dedi.

18:17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik haksız saldırısına karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.