İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İKİ TARAFİN SESSİZLİĞİ VE SALDIRILAR

İran ile İsrail arasındaki savaş dokuzuncu gününe girdi. İki tarafın sessizliğini koruduğu gözlemlenirken, sekizinci günde karşılıklı saldırılar devam etti. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı düzenliyor. İran medyası, bu saldırıda ABD ile İsrail ordusunun ortaklaşa kullandığı Nevatim Hava Üssü’nün hedef alındığını bildiriyor. Gün içerisinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırı düzenlediklerini açıkladı.

ABD BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Savaş dokuzuncu gününde, ABD Başkanı Donald Trump önemli açıklamalarda bulundu. İran ile görüştüklerini belirten Trump, çatışmaları nasıl durduracağını bilmediğini ifade ediyor. Trump, ABD’nin İran’a olası bir müdahaleye belki gerek kalmayacağını belirterek, “İran’a iki hafta süre veriyorum.” dedi. Savaşın dokuzuncu gününde yaşanan önemli olaylar şöyle sıralanıyor: 23.15’te İsrail savaş uçakları, İran’ın Şiraz bölgesini vuruyor.

İRAN’DAN YANIT VE DÜNYA ÇAĞRILARI

20.25’te İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı belirtiliyor. 19.20’de İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehlikede olduğunu vurgulayarak Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan acil koruma talep ediyor. 19.15’te Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların sona ermesi gerektiğine dair çağrıda bulunuyor.

İSRAİL VE RUSYA’TAN AÇIKLAMALAR

19.00’da İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olmaları gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu” belirtiyor. 18.57’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin olarak, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum.” ifadelerini kullanıyor. 18.17’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini kaydediyor.