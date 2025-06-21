İran’a İki Hafta Süre Veriyorum

İran ile İsrail arasındaki çatışma dokuzuncu gününe girdi. Her iki tarafın da sessiz kaldığı görülürken, sekizinci günde karşılıklı saldırılar devam etti. İran, sabah saatlerinde Beerşeba’ya füze saldırısı gerçekleştirdi. İran medyası, bu füze saldırısında ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü’nün hedef alındığını aktardı. Gün içerisinde ise İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Savaşın dokuzuncu gününde, ABD Başkanı Donald Trump basına açıklamalarda bulundu. İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, çatışmaları durdurmanın yolunu bilmediğini ifade etti. Trump, “İran’a iki hafta süre veriyorum” diyerek, ABD’nin İran’a olası bir müdahaleye gerek kalmayabileceğini vurguladı.

GÜNDEME DAHİL OLUP BİTENLER

Savaşın dokuzuncu gününde yaşanan önemli gelişmeler şunlar oldu:

23.15: İsrail savaş uçakları, İran’ın Şiraz bölgesine saldırı düzenliyor.

22.50: Donald Trump, “İsrail askeri açıdan iyi durumda. İran sıkıntı çekiyor ve çatışmaları durdurmanın bir yolunu göremiyorum. Diplomasiyi sürdürürken İsrail’den İran saldırılarını sonlandırmasını istemek çok zor. Şu anda acı çeken İran ve ben çatışmaların nasıl durdurulacağını bilmiyorum. İran, Avrupa ile konuşmak istemiyor, bizimle konuşmak istiyor. Olası bir müdahale için İran’a iki hafta süre veriyorum” dedi.

20.25: İran’ın İsrail’e yaptığı misilleme saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

19.20: İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail’in saldırıları sebebiyle ülke genelindeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) acil koruma talep etti.

19.15: Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayarak çatışmaların sona ermesi yönünde çağrıda bulundu.

19.00: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “İran’a karşı uzun bir savaşa hazır olunması gerektiğini ve önlerinde zorlu günlerin bulunduğunu” dile getirdi.

18.57: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail’in İran lideri Hamaney’i öldürme tehdidine ilişkin olarak, “Bunun söylemde kalmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

18.17: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in ülkesine yönelik başlattığı haksız saldırıya karşı dünyanın harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.