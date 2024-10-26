İran’a İsrail’den Askeri Tepki Saldırısı

İSRAİL’İN ASKERİ SALDIRILARI

İsrail ordusu, İran’daki askeri noktalara yönelik nokta atışı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Ordu sözcüsü, “İran’daki rejimin son dönemde İsrail’e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı” şeklinde açıklama yaptı. Saldırının tamamlandığı bilgisini veren İsrail ordusu, “İran’ın İsrail’e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu” dedi. Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde gerçekleşen saldırılarda, ilk dalgada İran’ın savunma sistemleri hedef alındı. Diğer saldırılarda ise füze ve drone üretim tesisleri vuruldu. Saldırılara İran’ın hava savunma sistemleri karşılık verdi.

İRAN’DAN PATLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırılara hava savunma sistemlerinin başarıyla karşılık verdiği ancak bazı noktaların “sınırlı hasar” gördüğü ve olay boyutlarının incelemeye alındığı ifade edildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı’nda olağanüstü bir durum olmadığını bildirdi. Habere göre, sosyal medyada paylaşılan bazı patlama görüntülerinin eski olduğu tespit edildi. Ayrıca, yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Tahran’daki petrol rafinerisinde herhangi bir patlama yaşanmadığını duyurdu.

BEYAZ SARAY’DAN MEŞRU MÜDAFAAYA DESTEK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail’in “meşru müdafaa” hakkı gereği İran’daki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, “İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD’ye bilgi verdi.” ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, İsrail’in saldırılarında “ABD’nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığı” belirtildi. KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Savunma Bakanlığı binasında bulunduğunu aktardı.

BİDEN VE HARRİS’İN BİLGİLENDİRİLMESİ

Beyaz Saray, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden’ın ulusal güvenlik ekibi, İsrail’in İran’a yönelik “askeri operasyonu” hakkında bilgilendirildi. Açıklamada, ABD Başkanı’nın gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı. Ayrıca, Kamala Harris’in de saldırılara ilişkin bilgilendirildiği, gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

SURİYE’DE EŞ ZAMANLI OLARAK PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Suriye rejimine yakın SANA ajansının haberine göre, Şam yakınlarından patlama sesleri gelmekte. Rejime yakın sosyal medya hesapları, Humus’ta da patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Bu bölgelerde Hizbullah ile İran destekli grupların yoğun varlığı dikkat çekiyor.

İRAN’DAN CEVAP HAZIRLIĞI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e göre, ismi açıklanmayan bir kaynak, Tahran’ın İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vermeyi düşündüğünü belirtti. Kaynak, “Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail’in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşı cevap verme hakkını saklı tutar.” şeklinde konuştu.

İRAN’DA UÇUŞ İPTALLERİ

İsrail saldırısının ardından İran, güvenlik önlemleri gereği tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir.” dedi. Yazarlu, uçuşların yeniden başlaması hakkında bilet almış yolculara hava yolu şirketleri tarafından bilgi verileceğini bildirdi.

FÜZE SAVAŞLARINDA SON DURUM

Yaklaşık üç hafta önce İran, İsrail’e kapsamlı bir füze saldırısı düzenlemişti. Bu saldırıda ses hızını aşan füzeler ve hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldığı açıklandı. Saldırının, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan’ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği duyuruldu. İsrail’in saldırıya karşı askeri yanıt vermesi durumunda “yıkıcı karşılık” göreceği uyarısı yapıldı. Bombardımanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler.” dedi.