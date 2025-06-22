İran’a Saldırı, ABD Siyasetini Etkiledi

ABD’DE SİYASİ GÖRÜŞLERDE MERCEK

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki üç nükleer tesise saldırı emri vermesi, 10 gündür süren İsrail-İran savaşına Amerika’yı dahil etti. Bu durum, ABD siyasetinde derin bir sarsıntıya yol açtı. Cumhuriyetçi Parti’nin birçok üyesi bu saldırılara destek verirken, Demokrat Parti’den Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi isimler bu kararı kınadı.

DUA İLE BARIŞ ARAYIŞI

The Guardian’ın haberine göre, Trump’ın İran’a yönelik saldırı kararı, Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna tarafından eleştirildi. Kongre’nin bu tür kararları onaylaması gerektiğini vurgulayan Khanna, saldırı sonrası Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” ifadelerine yer verdi. Khanna, “Amerika’nın Ortadoğu’da başka bir sonsuz savaşın içine çekilmesini engellemek adına” bu durumu çözmek için Washington D.C.’ye geri dönme gerekliliğini belirtti. Ayrıca, bu saldırının anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ise sadece “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” şeklinde bir mesaj paylaştı.

KONGRE’DE OYLAMA TALEBİ

Senato’da azınlık lideri olan Demokrat Partili Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri John Thune’a hitaben konunun hemen oylamaya sunulmasını istedi. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu uygulaması gerektiğini vurguladı. Bu yasa, ABD Başkanı’nın silahlı çatışmalar hakkında Kongre’nin rızası olmadan hareket etmesini kısıtlamayı amaçlıyor. Vermont Senatörü Bernie Sanders da Oklahoma’daki bir mitingde “Artık savaş olmasın” çağrısına katıldığını belirtti ve ABD’nin saldırısını “alarm verici” olarak tanımladı.

AZİL ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın saldırılarının ardından azil çağrısı yaptı. Ocasio-Cortez, Twitter hesabından şu sözleri paylaştı: “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin vahim bir şekilde ihlalini teşkil ediyor. Bu, kesin ve açık bir şekilde azil için gerekçe teşkil eder.” Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries de Trump’ın Amerikan halkını yanlış yönlendirdiğini söyleyerek, “Savaş riski dramatik bir biçimde arttı. Tehlikeye atılan askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” dedi.

DESTEK GÖREN GÖRÜŞLER

Öte yandan, bazı Demokratlar da İran’a yönelik bu saldırıya destek verdiler. İsrail yanlılığı ile bilinen Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın doğru bir karar verdiğini söyleyerek İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğunu” öne sürdü. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, daha önce olası bir saldırıya destek veren açıklamalar yapmıştı ve X hesabından bu eylemin doğru olduğunu belirtti. Graham, “Bu beni çok gururlandırıyor. Uç, savaş, kazan” ifadeleriyle destek verdi.