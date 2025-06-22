İran’a Saldırılar, ABD Siyasetini Sarstı

ABD’NİN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI SİYASETTE SIKINTILARA YOL AÇTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki üç nükleer tesise saldırı düzenlenmesi talimatını vererek ülkesini 10 gündür devam eden İsrail-İran çatışmasına dahil etti. Bu durum, ABD siyasetinde de önemli bir gerginliğe neden oldu. Cumhuriyetçi partiden birçok kişi bu saldırılara destek verirken, Demokrat Parti’den Ro Khanna ve Bernie Sanders gibi isimler kararı sert bir şekilde eleştirdi.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

The Guardian gazetesinin haberine göre, Trump’ın İran’a saldırı kararına karşı çıkan Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, Kongre’nin bu tür bir kararın öncesinde onay vermesi gerektiğine dikkat çekti. Khanna, kendi partisi içerisinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ile birlikte, Trump’ın İran’a karşı savaşa girmesi için Kongre onayını gerektiren bir tasarı sunma planında olduklarını belirtti. Khanna, saldırıların ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” diyerek, Amerika’nın Ortadoğu’da yeni bir savaşın içine çekilmesini önlemek adına, Washington D.C.’ye geri dönerek tasarının oylamasını yapmaları gerektiğini vurguladı. “Bu, anayasaya aykırı” ifadelerini kullandı.

OLUMLU YORUMLAR DA MEVCUT

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ise daha önce ABD’nin İran’la savaşa girmemesi konusundaki duruşunu göz önünde bulundurarak, X hesabından sadece “Hep birlikte birleşip barış için dua edelim” mesajını paylaştı. ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’da azınlık lideri olan Demokrat Partili Chuck Schumer, Cumhuriyetçi Parti’nin Senato çoğunluk lideri John Thune’a seslenerek, derhal konu hakkında oylama yapılmasını talep etti. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu hayata geçirmesi gerektiğini belirtti ve bu yasa gereği, ABD Başkanı’nın silahlı bir çatışmaya girmesi için Kongre rızası alması gerektiğini hatırlattı.

YALNIZ DEĞİL, DESTEK GÖRÜYOR

Oklahoma’da düzenlenen bir mitingde konuşan bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, kalabalığın “Artık savaş olmasın” çağrısına “Katılıyorum” diyerek katıldığını gösterdi. ABD’nin İran’a yönelik saldırısını “alarm verici” diye nitelendiren Sanders, bu durumun anayasaya aykırı olduğunu ifade etti. Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Trump’ın görevinden azledilmesi çağrısında bulunarak, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin ihlalidir. Bu durum, kesin ve açık bir şekilde azil için gerekçe oluşturur” dedi. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili azınlık lideri Hakeem Jeffries ise Trump’ın halka yanlış yön verdiğini ve “Savaş riski çok arttı. Askerlerimizin güvenliği için dua ediyorum” şeklinde konuştu.

DEMOKRATLARDAN BELİRLİ DESTEKLER

Ancak, bazı Demokratlar da Trump’a destek verdiler. İsrail’e verdiği destekle tanınan Demokrat Partili Pennsylvania Senatörü John Fetterman, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Trump’ın doğru bir hamlede bulunduğunu ve İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru” olarak nitelendirilebileceğini ileri sürdü. Cumhuriyetçi partiden de Trump’a tebrik mesajları geldi. Senatör Lindsey Graham, saldırı öncesinde olası bir ABD saldırısına destek veren yorumlar yaparak, bunun doğru bir karar olduğunu ve “bu rejimin bunu hak ettiğini” savundu. Trump’a “Aferin” diyen Graham, “Dünyanın en iyi hava kuvvetlerine sahibiz. Bu beni çok gururlandırıyor. Uç, savaş, kazan” dedi.