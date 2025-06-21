“İran’a Yapılanların Adı Haydutluktur”

İKİT OTURUMU VE AÇILIŞ KONUŞMASI

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51. Oturumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Bu kritik zirveye 40’tan fazla ülkenin dışişleri bakanı katılıyor. Erdoğan, İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

TOPLANTININ KRİTİKLİĞİ VE FELAKETLER

Erdoğan, “Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri inşallah tüm dünyada hissedilecektir. İsrail ordusu tarafından Gazze’de şehit edilen 55 bini aşkın kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz.” dedi. Ayrıca, barış toplantısı gibi güzel günlerin geleceğine inancını dile getirdi. Kendisinin, Batılı güçlerin desteklediği İsrail’in bölgede istikrarsızlık yarattığını da belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BARIŞ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı, “Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur.” ifadelerini kullandı. İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde yapılan saldırıların manidar olduğunu belirtti. Zorluklarla mücadele eden İran halkının dayanışmasının önemine değindi.

SAĞDUYU VE KADER ORTAKLIĞI VURGUSU

Erdoğan, Netanyahu’nun sözlerine itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yoktur. İhtiyacımız olan sağduyudur.” şeklinde konuştu. Müslümanların kardeşliğinin ve ortak kaderinin önemine dikkat çekerek, “Yol yöntem ayrılıkları olabilir ama kardeş demek aynı zamanda kaderdaş demektir. Müslümanların kaderleri ortaktır.” ifadelerini kullandı.