İran’a Yönelik Askeri Harekat Tasarısına Rusya, Çin, Fransa Desteği Yok

İran Savaşı’nda Gerginlik Sürüyor

Bir ayı geride bırakan İran Savaşı sırasında, İran’a yönelik askeri kara operasyonlarıyla ilgili iddialar gündeme geliyor.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için İran’a karşı askeri harekât onayını içeren karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanmasının ardından, Rusya, Çin ve Fransa’nın bu tasarıya karşı çıktığı bildiriliyor. Yetkililere göre, Bahreyn’in Körfez ülkeleriyle birlikte hazırladığı bu tasarıma muhalefet eden ülkeler, “güç kullanımını onaylayan herhangi bir ifadeye karşı olduklarını” ifade etti.

Boyutları Tüm Kutuplaşmalardaki Farklılıkları Ortaya Çıkarıyor

Diplomatların aktardığına göre, 10 geçici üye ülkesi arasında karar tasarısı ile ilgili bazı görüş ayrılıkları yaşandığı gözlemlendi. Söz konusu metin, haftalar süren kapalı kapı müzakereleri sonucunda dördüncü kez revize edildi. Çıkmaza neden olan metin, BMGK’nin, üye devletlere Hürmüz Boğazı’ndan uluslararası seyrüseferi sağlamak amacıyla tüm gerekli araçların kullanım yetkisini verdiğini belirtiyor.

İran’a Yönelik Eleştiriler Artıyor

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el-Zeyani, oturumda yaptığı konuşmada, İran’ın komşularına karşı “saldırgan niyetlerinin” “haince” ve “önceden planlanmış” olduğunu vurguladı. Zeyani, İran’ın sivil tesisleri hedef almasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini de sözlerine ekledi.

Macron’dan Yeniden Uyarılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın acil durumlarda Hürmüz Boğazı’na güç kullanarak açılması yönündeki çağrılarına yanıt olarak, “Bu gerçekçi değil” dedi. Macron, “Çünkü aşırı zaman alacaktır ve bu, boğaza geçen herkesi birçok riskle karşı karşıya bırakacaktır.” açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndaki Gemi Trafiği Etkileniyor

Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelttiği saldırılar ile İran’ın karşı hamleleri nedeniyle, küresel enerji ve mal ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olarak işlevini sürdüremiyor. Hürmüz Boğazı’nın, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’ini, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20’sini ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unu barındırdığı belirtiliyor.

Çin’in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45’i ile sıvılaştırılmış doğal gazının yüzde 30’u bu boğazdan geçerek ülkeye ulaşıyor. Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden oldu.