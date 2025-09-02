İran: ABD, Nükleer Müzakerelerde Samimi Değil

Dış Politika Değerlendirmeleri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ele aldı. Bekayi, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlama olasılığı hakkında gelen bir soruya yanıt verirken, İran-ABD ilişkilerinin geleceğinin, Washington’un geçmişteki eylemleri göz önüne alınmadan tartışılamayacağını belirtti. Bekayi, “Müzakereler sırasında ABD’nin desteğiyle İsrail’in saldırganlığına uğradık. Siyonist rejim, ABD ile koordinasyon halinde İran’a yönelik yasa dışı saldırılar düzenledi.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, ABD’nin nükleer müzakerelerde başlangıçtan itibaren iyi niyetli olmadığını savundu.

Avrupa’nın Yaptırım Girişimleri

Bekayi, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden hayata geçirme çabalarını “sorumsuz, mantıksız ve yasal dayanaktan yoksun” olarak nitelendirdi. Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini söyleyen Bekayi, “İran’ın anlaşmaya uymadığından bahsediyorlar ama hangi anlaşmadan söz ettiklerini kendilerine sormaları gerekir.” sözleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Irak’ın Yasal Süreçleri

İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecinin tamamen yasal olduğunu vurgulayan Bekayi, bu adımın ABD’nin anlaşmadan çekilmesine ve Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine bir yanıt olduğunu ifade etti. Bekayi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile güvenlik anlaşmasına bağlı kaldığını hatırlatarak, UAEA ile ilişkilerin devam ettiğini belirtti. Ancak, son saldırılar sebebiyle yeni işbirliği protokolünün İran Meclisi’nin incelemesinde olduğunu kaydetti.

Bekayi, geçtiğimiz hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr’deki yakıt değişimini denetlemek üzere İran’a geldiğini, fakat şu an ülkede herhangi bir denetim yapılmadığını ve müfettişlerin bulunmadığını belirtti. Sözcü, UAEA ile yeni işbirliği protokolü üzerine son dönemde iki tur görüşme yapıldığını ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını aktardı.