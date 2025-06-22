İran, ABD’ye misilleme yapacak mı?

İRAN’IN MİSİLLEME PLANI MERAK EDİLİYOR

ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının ardından, İran’ın nasıl bir misilleme yapacağı üzerine tartışmalar artıyor. Savaşın daha da genişleyip genişlemeyeceği veya sona mı ereceği sorularının yanıtı, İran’ın tepkisine bağlı olduğu düşünülüyor. İngiliz medyası, ABD’nin rejim değişikliği istemediğini vurguladıktan sonra, İran’ın yanıtının sınırlı kalabileceği yorumlarını aktarıyor. İran Devrim Muhafızları, “Washington barışçıl tesislere saldırarak kendisini doğrudan ‘saldırganlığın ön cephesine’ yerleştirdi” şeklinde bir açıklama yaptı.

ORTADOĞU’DA ABD TAHDİT ALTINDA

İngiliz yayın kuruluşu BBC, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri personelinin, vatandaşlarının ve işyerlerinin potansiyel hedef haline geldiğini belirtti. ABD, bölgede büyük kalıcı üsler ve daha küçük ileri konuşlanma yerleri dahil olmak üzere 20’ye yakın noktada 40 bin ila 50 bin asker bulunduruyor. Bu askeri üslerin çoğu, İran’ın balistik füzelerinin menzilinde yer alıyor.

Daily Telegraph gazetesi, İran’ın saldırı hedefleri arasında Irak ve Suriye’deki üslerin ilk sırada bulunduğunu aktarıyor. Bu üslerle ilgili olası bir saldırıda, Amerikan askerlerinin dakikalar içinde hazırlık yapmak zorunda kalacakları üzerinde duruluyor. İran’ın bölgedeki vekil güçlerini devreye sokma olasılığından da bahsediliyor. Hizbullah, Hamas, Irak’taki Şii milisler ve Yemen’deki Husilerin, ABD hedeflerine yönelik saldırılar düzenleyebileceği düşünülüyor. Husilerin, Kızıldeniz’deki ABD gemilerini hedef alabileceği de ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI STRATEJİK BİR HEDEF OLARAK GÜNDEMDE

İran’ın saldırı yöntemlerinden biri olarak Hürmüz Boğazı öne çıkıyor. İran, mayın döşeyerek, dünya petrol sevkiyatının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatabilme potansiyeline sahip. Hürmüz Boğazı’na alternatif bulunmadığı için petrol fiyatlarının hızla yükselebileceğinden endişe ediliyor. Bu olasılığa karşı ABD, önlem alarak bölgeye ikinci bir uçak gemisi göndermiş ve F-22, F-35 uçaklarını üslerin güvenliği için konuşlandırmıştır. New York Times, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in vereceği mesajın, İran’ın misillemesinin ne olacağına ışık tutacağını aktarıyor. Ancak Hamaney’in bir sığınakta olduğu ve elektronik iletişimin kesik olduğu, bu nedenle halka seslenmesinin zorlaştığı bilgisi de veriliyor.